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Tüik: Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Yüzde 2,2 Arttı

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TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, aylık bazda yüzde 0,6 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yıllık %13,9 artış dikkat çekti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, hizmet üretim endeksi nisan ayında yıllık yüzde 2,2 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, hizmet üretim endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleribde yüzde 4,0 artış yaşandı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,9 artış yaşanırken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,8 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 8,9 artış gerçekleşirken, idari ve destek hizmetlerinde de yüzde 0,6 azalma kaydedildi.

Hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde de yüzde 2,6 artış olurken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 0,5 artış kaydedilirken, idari ve destek hizmetleri de yüzde 1,1 azaldı.

Kaynak: ANKA
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