Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3 olarak açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler 4 aylık enflasyon farkı olan yüzde 13,36'lık zammı şimdiden hak etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liraya muhtemel zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı. Yılda iki defa enflasyon oranına göre zam alan emekliler için önemli olan veri en düşük emekli maaşı alan kitleyi de yakından ilgilendiriyor.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak açıklandı. Yapılacak zamla Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alı. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,95'i aşmış durumda.

Net rakam zam oranları ise mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 2 enflasyon verisi sonrasında belli olacak. - ANKARA