Tüik'in Verisine Göre, Dış Ticaret Açığı Yıllık Yüzde 56 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mart ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 oranında artarak 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. Ocak-Mart döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 28 milyar 667 milyon dolara ulaştı.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel ticaret sistemine göre, mart ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 8,2 artışla 33 milyar 120 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 56 artış gösterdi

Mart ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 oranında artarak 7 milyar 195 milyon dolardan 11 milyar 221 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2025 Mart ayındaki yüzde 76,5 seviyesinden yüzde 66,1'e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ise ihracatın yüzde 5,5 azalarak 20 milyar 304 milyon dolara düştüğü, ithalatın ise yüzde 11,2 artışla 25 milyar 738 milyon dolara yükseldiği görüldü. Bu grupta dış ticaret açığı 5 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde tablo netleşti

2026 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek verilerine göre dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 28 milyar 667 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda toplam ihracat yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8'e düştü.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

Ekonomik faaliyetler ve ülkeler bazında dış ticaret verilerinde ise, mart ayında en fazla ihracat 1 milyar 820 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya ve 996 milyon dolar ile Fransa takip etti.

İthalatta ise 4 milyar 759 milyon dolar ile Çin ilk sıradaki yerini korudu. Çin'i 3 milyar 511 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 538 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 620 milyon dolar ile İsviçre ve 1 milyar 516 milyon dolar ile ABD izledi.

Mart ayında toplam ihracat içerisinde imalat sanayinin payı yüzde 93,7 olarak gerçekleşti. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 70,0, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 oldu.

Yüksek teknoloji ihracatının payı yüzde 3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti incelendiğinde, mart ayında yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 olarak kaydedildi. Ocak-Mart döneminde ise bu oran yüzde 3,4 oldu. İthalat tarafında ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı Mart ayında yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sisteminde de açık büyüdü

Özel ticaret sistemine göre hazırlanan verilere göre de benzer bir eğilim gözlendi. Mart ayında ihracat yüzde 6,1 azalarak 20 milyar 33 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,6 artarak 30 milyar 832 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 37,6 artışla 10 milyar 799 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk üç ayında ise ihracat 57 milyar 992 milyon dolar, ithalat ise 86 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA