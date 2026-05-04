Tüik'in Enflasyon Verisine Göre En Yüksek Artış Yıllık Yüzde 46,60 ile Konut ve Yakıtlar Grubunda Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerine göre, en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda oldu. Bu grupta yıllık artış yüzde 46,60 olurken, aylık bazda ise en fazla artış yüzde 7,99 ile yine konut grubunda gerçekleşti.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde geçen ay bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış olarak kaydedildi.

TÜFE'deki değişim Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 4,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,55 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,55, ulaştırmada ise yüzde 35,06 artış kaydedildi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise atış oranı yüzde 46,60 oldu. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan olarak kaydedildi.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,70 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış yaşanırken, ulaştırma yüzde 4,29 arttı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 7,99 artış gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 30,51, aylık ise yüzde 3,42 yükseldi

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış yönünde olurken, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 11,72 artış kaydedildi. Endekste, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış oldu.

