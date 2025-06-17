TÜİK: Hizmet Üretim Endeksi Nisan 2025'te Yıllık Yüzde 4,5 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hizmet Üretim Endeksi"nin Nisan 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 4,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025'e ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 11,1 artış kaydedildi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı

Hizmet üretim endeksi nisanda, bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 arttı.