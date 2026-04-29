TÜİK: Ekonomik güven endeksi nisan ayında azaldı

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı. Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.

