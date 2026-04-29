Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Aylık Bazda Yüzde 1,5 Azalarak 96,4 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, nisan ayında ekonomik güven endeksi, yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 oldu.

Buna göre, mart ayında yüzde 97,9 olan ekonomik güven endeksi, nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerine indi.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,4 oranında azalarak 98,6 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranındaki gerilemeyle 109,7 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 111,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 oranında artışla yüzde 83,6 oldu.

Kaynak: ANKA