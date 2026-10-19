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TÜİK'e göre tarımsal girdi fiyatları Ağustos'ta yıllık yüzde 30,28 arttı

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TÜİK'e göre Tarım-GFE Ağustos'ta aylık yüzde 3,41, yıllık yüzde 30,28 arttı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 3,77, yıllık yüzde 31,63; tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,17, yıllık yüzde 22,16 arttı.

Ağustos ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,28 arttı, aylık yüzde 3,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,28 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,77 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,16 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,14 artış ile enerji ve yağlayıcılar, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,58 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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