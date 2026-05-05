Tüik: Çiğ Süt Üretimi 2025 Yılında Yüzde 4,9 Azalarak 21 Milyon 379 Bin 88 Ton Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çiğ Süt Üretim İstatistikleri'nin 2025 yılı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, 2025 yılında çiğ süt üretimi yüzde 4,9 azalarak 21,3 milyon tona geriledi. En sert düşüş manda ve keçi sütünde görülürken, üretimin büyük kısmını yine inek sütü oluşturdu.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin "Çiğ Süt Üretim İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılında 22 milyon 487 bin 757 ton olan çiğ süt üretimi, 2025 yılında yüzde 4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 tona düştü.

Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 4, manda sütü üretimi yüzde 33, koyun sütü üretimi yüzde 11,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 29,8 oranında azaldı.

Toplam çiğ süt üretiminin 2025 yılında yüzde 94,5'ini inek sütü oluştururken, koyun sütünün payı yüzde 3,7, keçi sütünün payı yüzde 1,6 ve manda sütünün payı yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Tarımsal işletmeler tarafından üretilen çiğ sütün yüzde 60,9'u süt toplama merkezleri ve işleme tesislerine gönderildi. Yüzde 17,1'i ise doğrudan tüketiciye ya da sokak sütçüsü, tüccar, pastane ve dondurmacı gibi noktalara satıldı.

Üretilen sütün yüzde 14,1'i tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretiminde kullanılırken, yüzde 4,8'i hayvan beslemede değerlendirildi. Hanede tüketilen veya ücretsiz verilen sütün oranı yüzde 1 oldu.

Üretim ve işleme sürecindeki kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluştururken, kullanım alanı belirlenemeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

