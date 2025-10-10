Haberler

TÜİK: Ağustos Ayında Ciro Endeksi Yıllık %36,7 Arttı

TÜİK: Ağustos Ayında Ciro Endeksi Yıllık %36,7 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Ağustos 2025 verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksinin yıllık %36,7 arttığını açıkladı. Ticaret satış hacmi de aynı dönemde %6,9 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 36,7, aylık yüzde 2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 döneminde ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 36,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,4, inşaat ciro endeksi yüzde 53,2, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 2 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,9, inşaat ciro endeksi yüzde 9,4, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 6,9 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 arttı. Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.