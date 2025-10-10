TÜİK: Ağustos Ayında Ciro Endeksi Yıllık %36,7 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 36,7, aylık yüzde 2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 döneminde ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 36,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,4, inşaat ciro endeksi yüzde 53,2, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 2 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,9, inşaat ciro endeksi yüzde 9,4, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 6,9 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 arttı. Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 arttı.