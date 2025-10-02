TÜİK 2024 Devlet Hesapları Bültenini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'te yüzde 4,5 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 3,2 olduğunu, genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payının ise yüzde 36,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Devlet Hesapları" bültenini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi. 2023'te yüzde 4,5 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 3,2'ye düştü.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2024 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024 yılında yüzde 23,6'ya düştü.