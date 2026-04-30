TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Kurum olarak araştırma proje yarışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Ortaokul ve lise seviyelerinde proje kültürünü kazandırmak bu yarışmaların en önemli hedefi." dedi.

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, söz konusu yarışmaların ortaokul seviyesinde 10, lise seviyesinde 12 alanda ülkenin dört bir yanında 12 bölgede gerçekleştirildiğini söyledi.

Lise yarışmalarını 57'nci, ortaokul yarışmalarını ise 20'nci kez düzenledikleri bilgisini veren Aydın, şunları kaydetti:

"Yarışmalarımıza başvurularda her yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Binlerce öğrencimiz binlerce projeyle bu yarışmalara katılıyor. Bizler de her geçen yıl artan imkanlarla, aşkla, şevkle öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK olarak bu yarışmalara çok önem veriyoruz. Ortaokul ve lise seviyelerinde proje kültürünü kazandırmak bu yarışmaların en önemli hedefi. Proje stantlarını gezen herkesin sizlerin gözündeki ışığı gördüğüne şahit olduk. Bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz birçok ilki yaşıyor, çok şey kazanıyor. Bölge yarışmalarına, finallere katılan öğrencilerimiz yoğun emek harcadılar, gayret ettiler, azmettiler, sabrettiler. Bu süreçte önemli bilgi ve becerilerle donandılar. Problem çözme, takım çalışması, sunum ve daha nicesi. Bu süreç onlar için çok özel bir fırsat ve iyi bir deneyim oldu."

Törende öğrenciler, ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı.

Dereceye giren öğrencilere sağlanacak avantajlar

Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 52 bin 96 öğrencinin hazırladığı toplam 29 bin 739 proje başvurusu alındı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında ise 30 bin 960 öğrencinin hazırladığı toplam 19 bin 437 proje başvurusu geldi. Her alanda yapılan değerlendirmeler sonucu ulusal düzeyde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi.

Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülünün yanında çeşitli avantajlar da sağlanıyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl bir defaya mahsus olmak üzere "ek katsayı" uygulamasından yararlandırılıyor.

Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, "TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı"ndan faydalandırılıyor.

Yine derece alan projeler için "patent" desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak Türkiye'yi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ile Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'na katılacak projeler belirleniyor.

Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinden birini alan lise öğrencileri, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda "üniversiteye sınavsız geçiş hakkı" kazanıyor.

Dereceye giren öğrenciler "Genç STAR", öğretmenler de "STAR Öğretmen" programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı buluyor.