TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde Yeni Üretim Pano Açılışı

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde yeni hizmete alınan yarı mekanize üretim panosu için açılış töreni düzenlendi. Törende dua edildi ve kurban kesildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'nde maden işçileri, yeni açılan yarı mekanize üretim panosunda kazasız-belasız çalışma ve üretim yapma adına Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 08: 00-16: 00 vardiyası öncesi 3. Kartiye -273/-279 kodlarında yeni açılan Çay Kirişli Yarı Mekanize Ayak Panosu için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Müessese Müdür Yardımcıları Adıgüzel Bakırhan ve İlyas Kayalı, Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve şube yönetimi, şefler ve maden işçileri katıldı.

Törende, yeni mekanize üretim panosunda kazasız çalışmalar ve üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Maden işçileri, törenin ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı. - ZONGULDAK