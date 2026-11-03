TTGV, COP31'de iklim teknolojilerinin uygulama açığını panellerle masaya taşıyacak

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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) iklim teknolojilerinin geliştirilmesinden uygulamaya geçirilmesine uzanan süreçteki kritik açığa dikkati çekecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadelede artık yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil, bu teknolojileri sahaya taşıyarak somut sonuçlar üretmek de önem taşıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede çabaları hızlandırmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ), bu yıl 9-20 Kasım'da Türkiye ev sahipliği yapacak.

Konferans iklim hedeflerinin uygulamaya dönüşmesinde teknolojinin rolünü de tartışmaya açacak. Bu kapsamda, TTGV de Brezilya merkezli Strateji ve Yönetim Çalışmaları Merkezi (CGEE) işbirliğiyle 11 ve 19 Kasım tarihlerinde "İklim Teknolojilerinin Uygulanmasındaki Açığın Kapatılması: Gelişmekte Olan Ülkeler ve BTIP" başlıklı iki uluslararası panel düzenleyecek. Panellerde, gelişmekte olan ülkelerin iklim teknolojilerine erişiminin ötesine geçilerek bu teknolojileri geliştirme, yerel koşullara uyarlama ve yaygınlaştırma kapasitesinin nasıl güçlendirilebileceği ele alınacak.

Belem Teknoloji Uygulama Programı (BTIP) çerçevesinde teknoloji transferinden ortak AR-GE ve uygulamaya uzanan yeni işbirliği modelleri tartışılacak.

TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde, UNFCCC Teknoloji Yürütme Komitesi Başkanı Pedro Ivo Ferraz da Silva, TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Dr. Serdar Gökpınar, ODTÜ Öğretim Üyesi ve Polus Engineering Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necip Berker Üner ile CGEE İklim Uzmanı ve Teknik Danışmanı Emilly Caroline konuşmacı olarak yer alacak.

Sanayinin yeşil dönüşümü için ikiz dönüşüm modeli

TTGV, COP31 kapsamında sanayinin yeşil dönüşümünü de uluslararası gündeme taşıyacak.

16 Kasım'da Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle düzenlenecek "Gelişmekte Olan Ekonomilerde Sanayinin Yeşillendirilmesi: İkiz Dönüşüm Modeli" panelinde, yeşil ve dijital teknolojilerin sanayinin rekabet gücünü artırırken düşük karbonlu üretime geçişini nasıl hızlandırabileceği tartışılacak.

Kaynak: AA