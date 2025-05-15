TŞOF'tan Şoförler ve Otomobilciler Esnafı için Değerlendirme Toplantısı

TŞOF'tan Şoförler ve Otomobilciler Esnafı için Değerlendirme Toplantısı
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Ankara'da 81 ilin esnaf odası başkanlarıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yasal düzenlemeler ve sektörel sorunlar ele alındı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), 81 ilin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlarının katılımıyla Ankara'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında federasyonun genel merkezinde düzenlenen toplantıda, sektörü doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler ve güncel gelişmeler ele alındı. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı, Mülkiyet Hakkı Yasa Tasarısı ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yiğiner, federasyonun bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, çözüm önerileri sundu.

Toplantıda ayrıca iller özelinde ulaşım esnafının çalışma koşulları, karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik öneriler görüşüldü. Katılımcı başkanların geri bildirimleri doğrultusunda sektöre yönelik ortak bir çalışma planı ve yol haritası belirlendi.

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Esnafımızı mağdur edecek, ek maliyet yükleyecek ve iş barışını bozacak her türlü uygulamaya karşıyız. Federasyon olarak çözüm odaklı bir anlayışla tüm süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yiğiner, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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