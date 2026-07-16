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Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, ABD'ye 100 milyar dolarlık ek yatırım planlıyor

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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için 100 milyar dolarlık ek yatırım planladığını duyurdu. Şirket, bu yatırımın yarı iletken sektörünü geliştireceğini ve tedarik zincirini güçlendireceğini belirtti.

HONG Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla bu ülkeye 100 milyar dolar daha yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

TSMC Üst Yöneticisi C.C. Wei, şirketin üç aylık kazancına ilişkin konferansta, şirketin ABD'ye yönelik yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'deki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla yapılması planlanan 100 milyar dolar değerindeki ek yatırıma ilişkin Wei, bunun "güçlü ve uzun vadeli talebi" desteklemek için yapıldığını kaydetti.

Wei, söz konusu yatırımın, ABD'deki yarı iletken alanının gelişimini teşvik etmeye, tedarik zincirini güçlendirmeye ve bu sektördeki iş imkanlarını desteklemeye yardımcı olacağına inandıklarını belirtti.

Nvidia ve Apple'ın önemli tedarikçileri arasında yer alan TSMC, Mart 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'deki yatırımını 165 milyar dolara çıkararak yapay zeka teknolojisinin geleceğine güç vermeyi planladığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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