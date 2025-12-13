Haberler

Trump, yeni Fed başkanının faiz kararlarında kendisiyle istişare etmesi gerektiğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in yeni başkanının faiz oranları konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini belirtirken, faizlerin bir yıl içinde yüzde 1 veya daha düşük seviyelere inmesini istediğini ifade etti. Trump, olası başkan adaylarının Kevin Warsh ve Kevin Hassett olduğunu vurguladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük seviyede olmasını istediğini kaydetti.

Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in başına geçecek muhtemel isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in bir sonraki başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i seçme eğiliminde olduğunu belirten Trump, listesinin başında Warsh'ın bulunduğunu kaydetti.

Trump, "Kevin ve Kevin var. Bence iki Kevin de harika. Harika olan birkaç kişi daha var." diye konuştu.

Warsh'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Trump, konuştuğu diğer herkesin de aynı düşüncede olduğunu anlattı.

Trump, Fed'in yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim." ifadelerini kullandı.

Bir yıl sonra faizlerin nerede olmasını istediği sorulduğunda Trump, "Yüzde 1 ve belki onun da altında." dedi.

Trump, faiz indirimlerinin ülkenin 30 trilyon dolarlık kamu borcunun finansman maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacağını vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en düşük faize sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde de Fed'in faiz kararları konusunda nasıl bir rol oynamak istediğine dair soruyu yanıtladı.

Çok başarılı olduğunu ve çok para kazandığını söyleyen Trump, rolünün en azından "tavsiye vermek" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Söylediklerimi birebir uygulamak zorunda değiller. Ancak oldukça yakın bir gelecekte yeni bir Fed başkanı seçeceğiz. Fed'in başındaki kişiyle ya da Fed ile konuşmada kesinlikle bir rolüm olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu tür şeylerin eskiden olduğunu söyleyen Trump, artık buna sıcak bakılmadığını kaydetti.

Trump, "Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum, yine de kararı buna dayanarak vermeyeceğim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
