Haberler

Trump, petrol fiyatları yükseldiğinde ABD'nin çok para kazandığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin en büyük petrol üreticisi olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının yükselmesinin ekonomik kazanç sağladığını ifade etti. Ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için gereken önlemleri alacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu ve petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatları ve İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu vurgulayan Trump, dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını belirtti.

Trump, "Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Gazeteci Enver Aysever hakkında karar verildi