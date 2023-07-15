Trendyol ve Alibaba arasındaki stratejik ittifak Türkiye'nin e-ihracatını artıracak

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Türkiye'nin elektronik ticaret platformu Trendyol ile Çinli Alibaba Grubu arasındaki stratejik ittifakın, gelecekte Türkiye'nin elektronik ihracat seviyesini büyük oranda artıracağını belirtti.

Acar, kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide, "Trendyol ile Alibaba arasındaki ortaklık, gelecekte Türkiye'nin e-ihracatında artış sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, yüz binlerce küçük ve orta büyüklükteki Türk işletmesinin ürünlerini ihraç etmeye başlayabilmesi için Türkiye'de e-ticaret teknolojilerinden etkili yararlanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol'un Alibaba'nın Çin'deki platformlarında Türk ürünlerinin varlığını artırmak için Alibaba ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Acar, bunun Türkiye'nin Doğu Asya ülkelerine yönelik ihracatını artırma çabalarına büyük katkı sağlayabileceğini belirtti.

Yetkili, Trendyol'un başlıca odak noktasının, Türkiye'nin e-ihracat gelirlerini artırmak için teknoloji ve lojistik altyapısına yatırım yapmak olduğunu ifade etti.

Acar'a göre Trendyol, Alibaba'nın teknoloji ve uzmanlık alanlarındaki değerli deneyimlerinden yararlanırken Alibaba'nın geniş küresel ağı, Türk e-ticaret sektörünün gelişmesine ve Türkiye'nin e-ihracat seviyesinin artmasına önemli katkı sağlayacak.

SES (Türkçe): OZAN ACAR, Trendyol İcra Kurulu Üyesi:

" Çin Halk Cumhuriyeti'nde geliştirilen e-ticaret teknolojilerini Türkiye'de esnaf, KOBİ ve büyük markaların yurtdışına e-ihracatını daha kolay yapabilmesi için kullanmak istiyoruz."

2018 yılında Trendyol'un büyük hissedarı haline gelen Alibaba Grubu, Trendyol için teknolojik destek ve uzmanlık sağladı.

Trendyol, Alibaba'dan gelen stratejik yatırımla birlikte 1,5 milyar ABD doları tutarında yeni yatırım alarak Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri haline geldi.

Yaptığı bir dizi yatırım anlaşmasıyla değerinin 16,5 milyar ABD dolarına ulaştığını açıklayan Trendyol, "Decacorn" unvanını alan ilk Türk teknoloji firması oldu. Unvan, değeri 10 milyar ABD dolarını aşan startup şirketlerine veriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)