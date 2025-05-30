Trendyol'dan Yerel Girişimcilere Destek: 'Yarının Köyleri Butiği' Açıldı

Trendyol, yerel girişimcilerin ürünlerine yer verilen "Yarının Köyleri Butiği"ni kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri Projesi"nde, kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir adım atıldı.

Proje kapsamındaki eğitimlere katılarak işlerini geliştiren yerel girişimcilerin ürünlerinin yer aldığı "Yarının Köyleri Butiği", Trendyol'da açıldı. Butik sayesinde, kadınlar başta olmak üzere birçok yerel üreticinin ürünü ve yöresel lezzeti, Trendyol kullanıcılarıyla buluşuyor.

Giyimden ev dekorasyonuna, gıdadan geleneksel el sanatlarına kadar uzanan ürün yelpazesi, kırsal kalkınmaya katkı sunuyor. Yerel üreticiler, şirketin sağladığı e-ihracat olanakları sayesinde ürünlerini sadece Türkiye'den değil, Körfez'den Doğu Avrupa'ya kadar farklı yurt dışı pazarındaki müşterilerle buluşacak.

Butikte satılan ürünler arasında, ejder meyvesi lokumundan geleneksel lezzetlere, dokuma ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok ürün bulunuyor. Ekonomik ve sosyal yönden güçlenen üreticiler, yeni pazarlarda müşteriyle buluşma fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine de katkı sağlıyor.

Butikte, kırsal kalkınmayı desteklemek ve projenin etki alanını büyütmek için 2028 sonuna kadar 10 dijital merkeze ulaşılması hedefleniyor.

Üreticiler, proje kapsamında kurulan dijital merkezlerde markalaşma, e-ticaret, ürün fotoğrafçılığı ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim alarak ürettikleri ürünleri, katma değerli hale getirip e-ticarette tercih edilir hale getiriyor. Adana Kürkçüler, İzmir Ulamış, Diyarbakır Bağıvar ve Sakarya Taraklı'da kurulan dijital merkezlerdeki üretici kadınlar, çocuklar, gençler ve çiftçiler, çeşitli eğitim ve danışmanlık programlarına katılım sağlıyor.

Bu proje sayesinde bir çok üretici, ürettiklerinin katma değerini arttırırken, kendi işlerini kurma fırsatı da yakalıyor. Dijital merkezlerde sunulan kodlama ve robotik atölyelerinde çocukların dijital becerileri geliştiriliyor ve kırsalda dijital dönüşüm destekleniyor.