TREDER'in afet treylerine destek sürüyor

Treyler Sanayicileri Derneği'nin (TREDER) afet treylerine destek sürüyor.

TREDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin geliştirdiği afet treylerine, Güney Kore merkezli ve Koluman Otomotiv Endüstri tarafından Türkiye'de lisanslı üretim yapan Junjin firması katkı verdi.

Koluman'ın Samandra tesislerinde 31 Temmuz'da yapılan törene Junjin Üst Yöneticisi ( Ceo ) Hyunguk Ko, Yurtdışı Satış Bölge Müdürü SeonTak Choi, Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Koluman Otomotiv Endüstri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yaman, Koluman Motorlu Araçlar SSH Müdürü Ejder Köse, Koluman Holding Pazarlama Yöneticisi Ali Dikbaş ve TREDER Başkanı Yalçın Şentürk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, "Depremin ardından bizleri ilk arayan ve desteğe hazır olduklarını açıklayan kişilerin arasında Junjin CEO'su bulunuyordu. 2005 yılından beri karşılıklı güven ve sevgiye dayalı iyi bir iş birliğimiz var.

Junjin, Afet Treyleri'ne katkı yapmak istedi. Bizler de bugün ziyaretleri sırasında bu törenle teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranı yüzde 75'i geçti, gelecek yıl kapasiteyi 200 adede çıkaracağız"

Junjin ile iş birliklerini ilişkin 2005'te ithalatla başladıklarını 2013'te de Türkiye'de lisanslı üretime geçtiklerini belirten Saltık, "Pazarın en çok ihtiyaç duyduğu 38 metrelik model ile başlayan üretime 52, 47, 43 metrelik modelleri ekleyerek devam ediyoruz.

Tarsus'ta üretilen beton pompaların yerlilik oranı yüzde 75'in üzerinde. Türkiye beton pompası pazarının bu yıl 430-450 dolayında olmasını bekliyoruz. Koluman Junjin olarak bu yıl 125 adet üretim yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl kapasitemizi 200 adede çıkaracağız. Bunun için önemli bir otomasyon yatırımı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Junjin CEO'su Hyunguk Ko da Koluman'ın kendileri için en güçlü ortak olduğunu vurgulayarak, "Junjin, 1990 yılından itibaren sabit ve kamyon üstü beton pompası üretiyor. Ürünlerimiz kalite ve fiyat anlamında rekabetçi. Ürün gamımızda 18 metreden 75 metreye kadar 100'ü aşkın model bulunuyor mevcut.

Yıllık 650 adetlik bir üretim kapasitesi var. Türkiye ve ABD ihracatımız birinci pazar konumunda ve üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor." açıklamasında bulundu.