Trakya Kalkınma Ajansı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, personelin bayramını kutladı ve kültürel değerler için iş birliği protokolü imzalandı. TTSO Başkanı Cengiz Günay, imzaların ekonomik değer taşıyan ürünlerin bilinirliğini artırmak için önemli olduğunu belirtti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Spor Vadisi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında inceleme ve tespitlerde bulundu.