Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Güncelleme:
Zorunlu trafik sigortasında 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. İyi sürücüler ödüllendirilecek, riskli sürücülerin primleri artırılacak. Artık 1 milyon 200 bin civarında kötü sürücünün yarattığı fatura 22 milyon sürücüye kesilmeyecek.

  • 1 Ocak 2026'dan itibaren, zorunlu trafik sigortasında riskli sürücülerin maliyetinin tüm sürücülerin primlerine yansıtılması önlenecek.
  • Yeni araç alındığında sigorta 4. basamaktan başlayacak, ancak sürücü eski aracını bir yıl içinde satarsa eski hasar basamağına geri dönebilecek.
  • Şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılacak ve altıncı araçtan itibaren ticari tarife uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında uzun süredir tartışılan adaletsizliklere yönelik yeni bir düzenleme geliyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak değişikliklerle, yaklaşık 1 milyon 200 bin riskli sürücünün oluşturduğu maliyetin 22 milyon sürücünün primlerine yansıtılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme, iyi sürücüyü ödüllendiren, riskli sürücüyü ise daha yüksek primle karşı karşıya bırakan bir sistemi esas alıyor.

YENİ ARAÇ ALIMINDA YAŞANAN MAĞDURİYET GİDERİLİYOR

Mevcut sistemde eski aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, hasarsız geçmişlerine rağmen trafik sigortasını 4. basamaktan başlatmak zorunda kalıyordu. Bu durum, hasarsız sürücüler için prim artışı anlamına gelirken, sık kazaya karışan sürücülere avantaj sağlıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu adaletsizlik giderilecek. 2026'dan sonra yeni araç alındığında sigorta yine ilk etapta 4. basamaktan yapılacak ancak sürücü bir yıl içinde eski aracını satarsa, poliçe yenileme döneminde eski hasar basamağına geri dönebilecek.

ERKEN YENİLEMEDEKİ BOŞLUK KAPATILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; mevcut uygulamada poliçesini vadesinden önce yenileyen sürücüler, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yapmaları halinde bu hasarı yeni poliçeye yansıtmıyordu. 1 Ocak 2026'dan itibaren bu uygulama sona erecek. Erken yenileme yapan sürücünün yeni poliçe devreye girmeden yaptığı kaza, bir sonraki yenilemede dikkate alınacak, basamak düşürülecek ve prim artırılacak.

ARAÇ SAYISINA SINIR GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise araç sayısı oldu. Şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılacak. Beşinci araçtan sonra, yani altıncı ve devamı için araç sahibi tüzel kişi olarak değerlendirilecek ve trafik sigortası daha yüksek ticari tarifeden yapılacak. Bu adımla bireysel kullanım ile ticari kullanım arasındaki ayrımın netleştirilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ DAHA ADİL BİR SİSTEM

Yeni sistemle birlikte sürücülerin risk profili daha güncel ve doğru şekilde primlere yansıtılacak. Böylece hasarsız sürücüler korunurken, sık kazaya karışan sürücüler için caydırıcı bir mali yapı oluşturulacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
