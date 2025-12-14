Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikameti 15-18. kilometrelerindeki Menemen-Manisa Devlet Yolu Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-03.00 saatlerinde yolun bazı şeritleri trafiğe kapatılarak Menemen bağlantı yolundan Çanakkale istikametine gidiş kolu ile Menemen Devlet Hastanesi önünden otoyola katılım yoluna ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Saray Kavşağı'ndan otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. kilometrelerinde üst geçit köprüsündeki derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım, sol yoldan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer istikamete yönlendiriliyor.