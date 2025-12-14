Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde yapılan bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli sürmelerini istiyor. Çeşitli yolların belirli kesimlerinde ulaşım kontrollü yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikameti 15-18. kilometrelerindeki Menemen-Manisa Devlet Yolu Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-03.00 saatlerinde yolun bazı şeritleri trafiğe kapatılarak Menemen bağlantı yolundan Çanakkale istikametine gidiş kolu ile Menemen Devlet Hastanesi önünden otoyola katılım yoluna ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Saray Kavşağı'ndan otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. kilometrelerinde üst geçit köprüsündeki derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım, sol yoldan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer istikamete yönlendiriliyor.