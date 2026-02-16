Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.