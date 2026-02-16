Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarından dolayı sürücüleri dikkatli olmaya çağrıyor. Otoyol ve yolların bir kısmında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Samsun'dan gönderilir gönderilmez Türkiye'den flaş bir teklif aldı
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Samsun'dan gönderilir gönderilmez Türkiye'den flaş bir teklif aldı
Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak

Pedofili dosyasından çıktı! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor