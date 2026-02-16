Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarından dolayı sürücüleri dikkatli olmaya çağrıyor. Otoyol ve yolların bir kısmında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.