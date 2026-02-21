Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev destekleme çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde Serik Köprüsü'nün derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerindeki (Kireli-Beyşehir kesimi) çalışmalar dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Sinop istikametinde iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize ayrımı-Yomra-Üçpınar yolunun 9. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Samandağ yolunun 4-5. kilometrelerinde Kuzeytepe yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.