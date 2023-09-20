TotalEnergies İstasyonları, ON ile İş Birliği Yapacak

TotalEnergies İstasyonları, Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON ile iş birliğine giderek, yeni üye olanlara 200 TL'lik yakıt puanı hediye edecek.

TotalEnergies İstasyonları, Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON ile iş birliğine gitti. Buna göre dijital bankaya yeni üye olanlara 200 TL'lik yakıt puan hediye edilecek.

İş birliğine ilişkin markadan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"15 Eylül – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli ve sadece yeni ON'luların faydalanabileceği kampanya kapsamında ON'lu olunan günü takip eden ilk iş günü SMS ile iletilen indirim kodunun Club TotalEnergies mobil uygulamasına girilmesi gerekiyor. Club TotalEnergies mobil uygulamasının indirilmesinin ardından Burgan Bank – ON Dijital Bankacılık tarafından iletilen kodun, Club TotalEnergies mobil uygulamasında yer alan "ON kampanyası" alanına girilmesi ile 200 TL'lik yakıt puan yüklenecek. Yapılacak bir işlemde yalnızca bir kez geçerli olan hediye Club TotalEnergies Yakıt Puanı'nı kampanyanın geçerli olduğu akaryakıt istasyonunda kullanmak için, cep telefonu numarasının istasyondaki market görevlisine bildirilmesi yeterli."