Tosyalı Holding, Stevie Awards 2025'te İki Ödül Kazandı

Tosyalı Holding, uluslararası Stevie Awards'ta 'Yılın Düşünce Lideri' ve 'Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi' ödüllerine layık görüldü. Fuat Tosyalı, vizyoner liderlik anlayışıyla bronz ödülü kazanırken, yeşil çelik markası 'Tosyalı V-Green' gümüş ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çelik sektöründe sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve etkili liderlik anlayışıyla öne çıkan Tosyalı, uluslararası iş dünyasının prestijli organizasyonlarından Stevie Awards'ta "Yılın Düşünce Lideri" ve "Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi" kategorilerinde ödül kazandı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, vizyoner liderlik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan çalışmalarıyla "Yılın Düşünce Lideri" (Thought Leader of the Year) kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketin bugüne kadar yaptığı sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının sonucu olan yeşil çelik markası "Tosyalı V-Green" ise çevresel etkiyi azaltma, enerji verimliliğini artırma ve yeşil dönüşümü hızlandırmaya yönelik çalışmalarıyla "Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi" (Sustainability Initiative of the Year) kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Tosyalı V-Green markası, geçen yıl da The ESG & Sustainability Awards tarafından "Yılın Çevresel Ürün- ESG Kampanyası" ödülünü kazanmıştı.

Fuat Tosyalı, Türkiye, Cezayir, İspanya, Libya ve Angola'daki dünyanın ileri teknolojilerine sahip yatırımları ve ortaya koyduğu vizyonla Tosyalı grubuna liderlik ederken, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı başta olmak üzere üstlendiği farklı görevlerle sektörün gelişimine de öncülük ediyor.

Holding, üretim proseslerindeki sürdürülebilirlik odaklı ileri teknoloji yatırımları, güneş ve hidrojen gibi yeni nesil enerji çözümleriyle üretimde karbon ayak izini azaltırken, yeşil çelik markası Tosyalı V-Green gibi ürün kategorileriyle dünya pazarlarındaki yeşil ürün taleplerini karşılayabiliyor.

