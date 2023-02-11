Toroslar EDAŞ, deprem bölgesinde afet haberleşme sistemini devreye aldı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), deprem bölgesinde yaşanan mobil telekomünikasyon problemine karşı, onarım ekiplerinin daha etkili bir iletişimle çalışabilmesi için Afet Haberleşme Sistemi'ni devreye aldığını duyurdu.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), deprem bölgesinde yaşanan mobil telekomünikasyon problemine karşı, onarım ekiplerinin daha etkili bir iletişimle çalışabilmesi için Afet Haberleşme Sistemi'ni devreye aldığını duyurdu. Şirket, yüksek noktalara kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizler sayesinde onarım ekiplerinin iletişim ve koordinasyonu sağlandığını açıkladı. Saha çalışan sayısı iki bin 73'e, jeneratör sayısı ise bin 716'ya çıkarıldı.

Geçmişte, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından İstanbul'da beklenen depreme yönelik geliştirilen sistem, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve bazı illerde halen giderilemeyen iletişim problemi nedeniyle depremi takiben İstanbul'dan deprem bölgesine götürüldü.

Sistem sayesinde onarım ekipleri, yüksek noktalara kurulan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizleri kullanarak, şirketin afet yönetim merkezi ve Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme Merkezi (SCADA) ile iletişim ve koordinasyonu sağladı.

SİSTEM GÜNEŞ ENERJİSİNİ KULLANARAK, ELEKTRİK İHTİYACI SAĞLIYOR

Sistem kurulduğu alanda güneş enerjisini kullanarak kendi elektrik ihtiyacını sağlayabiliyor. Böylece şebekeye bağlanmaya veya jeneratörden destek almaya ihtiyaç duymuyor.

SAHA ÇALIŞANI SAYISI İKİ BİN 73'E YÜKSELDİ

Toroslar EDAŞ'ın depremden etkilendiği bölgelerde şu an toplam iki bin 73 elektrik dağıtım çalışanı ihtiyaç duyulan enerji için görev yapıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin, Toroslar EDAŞ ile 3 dağıtım şirketinden diğer 2'si olan Başkent EDAŞ ve Ayedaş'a ek olarak yüklenici ve diğer dağıtım şirketlerinden gelen çalışanlarla ilk gün 350 seviyesinde olan saha çalışanı sayısı 3. gün itibariyle 1011'e 5. Gün itibariyle ise 2073'e çıkarıldı.

Söz konusu faaliyetler için 141 sepetli araç, 229 pick-up araç, 48 vinç, 34 TIR, 19 kepçe, 60 kamyon, 392 binek araç ekipler tarafından kullanılmaktadır.

BİN 716 JENERATÖR HİZMET VERİYOR

Ayrıca arama kurtarma ekipleriyle, hastanelerin, enkaz yakınlarındaki projektörlerin ve cadde ile sokak aydınlatmalarının enerjilendirilmesi için kullanılan jeneratörlerin sayısı hızla artırılıyor.

Bu amaçla, 129'u kamyon veya TIR ile taşınabilen büyük mobil jeneratöre ek olarak, farklı büyüklüklerde çanta tip olarak adlandırılan bin 587 jeneratörle birlikte toplam bin 716 jeneratör görev yapıyor.

İlgili noktalar şebekeden beslendiği zaman bu jeneratörler başka noktalara kaydırılıyor. Bu jeneratörlerin yakıt ikmalleri de şirketimizce temin edilen yakıt depolarından çalışanlarımızca sağlanıyor.

Onarımı tamamlanmasına rağmen, güvenlik nedeniyle enerji verilmeyen yerler bulunmakta olup, yeniden enerji verme faaliyetleri arama kurtarma çalışmalarında güvenlik risklerini önlemek adına ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen koordinasyon çerçevesinde sürdürülüyor.