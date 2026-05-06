16 bin 716 'topraksız çiftçi', toprak sahibi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 ilde 16 bin 716 topraksız ya da az topraklı çiftçi ailesine 1,1 milyon dekar arazi dağıtarak tarıma kazandırma çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama faaliyetleri ile tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Hazine'ye ait arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla geçen yıl 15 ilde, topraksız ya da az topraklı 16 bin 716 çiftçi ailesine dağıtılan 1,1 milyon dekar arazide üretime başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toprağın verimli işletilmesi, tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi, üretimin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen 'Toprağın ve Arazinin Korunması, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı' faaliyetleri kapsamında geçen yıl 81 il, 922 ilçede arazi kullanım planlanması yönetmeliği hazırlandı.

DEVLET, 'KİRALARIM' DEDİ, ÇİFTÇİ TARLASINI EKTİ

Geçen yıl gerçek ve tüzel kişilere ait 138 hektar işlenmeyen tarım arazisi kiraya verildi. Kiralamaya konu olabilecek 29 bin 480 hektar arazinin yüzde 56'sı malikleri tarafından tarımsal üretimde kullanılmaya başlandı. Böylelikle üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, tarımsal amaçlı sezonluk kiraya verilmesi için yürütülen çalışmalarda, önceki yıllarda ekilmeyip kiralamaya konu alabilecek 16 bin 509 hektarda, arazi sahiplerince yeniden üretim yapıldı.

TOPRAKSIZ ÇİFTÇİYE, 1,1 MİLYON DEKAR DAĞITILDI

Hazine arazilerinin topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtımı çalışmaları kapsamında, Ankara, Aksaray, Aydın, Çankırı, Eskişehir, Edirne, Iğdır, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Yozgat ve Tekirdağ olmak üzere 15 ilde 207 köy/kasaba/mahallede 1,1 milyon dekar Hazine arazisinin dağıtımı yapıldı. Topraksız ya da az topraklı 16 bin 716 çiftçi ailesine, çiftçilik yapmak şartıyla dağıtılan toprakların tapu tescili gerçekleştirildi. 2025 yılında dağıtılan arazi ve arsa bedeli ile kira gelirleri olarak toplam 332,6 milyon lira gelir kaydedildi. 2024-2025 yılı kiralama döneminde Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Konya, Mardin, Konya ve Şanlıurfa illerinde 12 bin 855 çiftçi ailesine 644 bin 580 dekar Hazine arazisi, 242,8 milyon lira bedel karşılığında kiraya verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
