Toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergeleri ilk kez yayımlandı

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 29,58 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi göstergelerini ilk kez yayımladı.

Buna göre endeks, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 26,09 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,92, imalatta yüzde 29,6, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde ise yüzde 37,21 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 27,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,47, enerjide yüzde 20,05, sermaye mallarında yüzde 32,2 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,2, imalatta yüzde 3,48, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 2,02 artış kaydedilirken, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 2,57 azaldı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,17, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,08, sermaye mallarında yüzde 3,58 artış görülürken, enerjide ise yüzde 0,8, azalış kaydedildi.