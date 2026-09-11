Haberler

Toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı

Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temmuz ayında toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı.

Temmuz ayında toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,5 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında aylık yüzde 1,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 arttı, ticaret ciro endeksi aynı kaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek söz verip duyurdu! Adalet yıllar sonra kapıyı çaldı