Tohumdan hasada: Ayçiçeğinin bir sezonluk yolculuğu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde bir ayçiçeği tarlasının sezon boyunca geçirdiği değişim dron ile aynı açılardan görüntülendi. Toprağa bırakılan tohumdan hasada kadar geçen süreç, çekilen görüntülerle adım adım kayda alındı.

Bahar aylarında toprağa ekilen ayçiçeği tohumları, günler geçtikçe filizlenerek tarlayı yeşile bürüdü. Gelişimini sürdüren bitkiler, yaz aylarında çiçek açarak tarlayı sarıya boyadı. Sezonun sonunda ise olgunlaşan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat edildi.

Aynı tarlanın farklı dönemlerde aynı açılardan kaydedilen görüntüleri, ayçiçeğinin gelişim sürecini adeta zaman yolculuğuna dönüştürdü. İlk ekimden filizlenmeye, çiçeklenmeden hasada kadar geçen süreç tek videoda bir araya getirildi.

"Üreticinin emeği toprağın bereketiyle buluşuyor"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinin kent tarımı açısından önemli ürünlerden biri olduğunu belirterek, üretim sezonunun ekimden hasada kadar yoğun emek ve takip gerektirdiğini ifade etti.

Aksoy, üreticilerin emeğiyle toprağın bereketinin buluştuğu bir sezonun sonunda hasadın gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Demirli Mahallesi'ndeki tarlada kaydedilen görüntüler, ayçiçeğinin tohumdan sofralara uzanan üretim yolculuğunun ilk adımlarından biri olan ekim, gelişim, çiçeklenme ve hasat aşamalarını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı