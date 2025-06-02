Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi
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TOGG, otomobil severlere büyük bir sürpriz yaptı. Yeni bir kampanya başlatan TOGG, bir ay boyunca faizsiz otomobil satışı yapacağını duyurdu. Aylık 33 bin TL'den başlayan taksitlerle, Trumore üzerinden sipariş verenler T10X V2 modeline kolayca sahip olabiliyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X için avantajlı kampanyalar Haziran ayında da sürüyor. Doğuştan elektrikli yapısıyla dikkat çeken Togg'a sahip olmak isteyenler, Trumore uygulaması üzerinden sipariş oluşturabiliyor. Marka, sınırlı sayıdaki araç için özel finansman destekleri açıkladı.

NTV'nin haberine göre; Togg T10X V2 modelini tercih eden kullanıcılar için en dikkat çekici seçeneklerden biri, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve tamamen faizsiz kredi imkânı oldu. Aylık ödeme 33 bin 333 TL olarak belirlenirken, daha uzun vadeli seçenekler de sunuluyor.

EV KİRASINA DENK GELEN TAKSİT

Örneğin; 1 milyon TL kredi kullanan bir alıcı, 48 ay vade ve %3,25 faiz oranıyla aylık 48 bin 968 TL ödeyerek Togg sahibi olabiliyor. Daha yüksek kredi limiti isteyenler için ise 1.5 milyon TL'lik kredi, aylık 64 bin 561 TL ödeme ve %3,3 faiz oranıyla sunuluyor. Bu sayede, birçok kişi "ev kiralarına denk gelen taksitlerle" Togg sahibi olabiliyor.

Togg'un bu kampanyası, hem elektrikli araç sahipliğini yaygınlaştırmayı hem de Türkiye'nin otomobil markasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıqzmgzn4kx4:

E Nihat zeybekçibakan 5 bin diyordu evk iralarına burda 35 65 binlerden bahsediyor hangisi doğru

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıErdinc Arslan:

haber yada kampanya yanlış , devletin bakanının bilmediğini bir haber sitesi bilemez ,ev kiraları 5000 , siz yanlış biliyorsunuz :)

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Haber YorumlarıBen K:

Hökemetimizin ev kirası hesabına göre bu oranlar 5 kat hatta 7 kat fazla. Ev kiraları 5bin civarı açıklanmıştı sanırım

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Yorum Beğenme0
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