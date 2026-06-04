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Tanoğlu: "Nefes Kredisi, KOBİ'lere can suyu olacak"

Tanoğlu: 'Nefes Kredisi, KOBİ'lere can suyu olacak'
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Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, TOBB Nefes Kredisi programının işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Krediler 8 Haziran 2026'da başlayacak, azami 3 milyon lira ve 48 ay vadeyle kullanılabilecek.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu iş birliğinde yeniden uygulamaya alınan TOBB Nefes Kredisi programının, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

İş dünyasının son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Tanoğlu, oda üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yaşanan sıkıntıları ve beklentileri ilgili platformlarda sürekli gündeme taşıdıklarını ifade etti.

TOBB'un bu talepleri ilgili kurumlara ileterek önemli bir adım attığını kaydeden Tanoğlu, "Hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, özellikle KOBİ'lerimizin nakit akışını rahatlatacak ve üretimin devamlılığına katkı sağlayacaktır." dedi.

Kredi başvurularının 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Tanoğlu, oda üyesi işletmelerin programdan yararlanabileceğini belirtti.

Bir işletmenin azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini ifade eden Tanoğlu, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacağını bildirdi.

Reel sektörün desteklenmesinin ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tanoğlu, güçlü bir iş dünyasının üretim, ihracat ve istihdam artışı anlamına geldiğini belirtti.

Tanoğlu, açıklamasında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere programın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, üyelerin sorunlarını ilgili mercilere taşımaya ve çözüm süreçlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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