TOBB aylık kadın ve genç girişimci istatistiklerini açıklayacak

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak 2026'dan itibaren aylık olarak kadın ve genç girişimci istatistiklerini açıklayacak. Bu veriler, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri ile birlikte kamuoyuna sunulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aylık olarak kadın ve genç girişimci istatistiklerini duyuracak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistik Konseyi'nin kararı kapsamında, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, 2010 yılından bu yana TOBB tarafından açıklanıyor.

TOBB, istatistik setine beş yeni veri tablosu ekleyerek, Ocak 2026'dan itibaren kadın girişimci ve genç girişimci istatistiklerini de duyuracak.

Aylık kadın girişimci ve genç girişimci istatistikleri, her ay kamuoyuna duyurulan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri kapsamında açıklanacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
