TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Suriye'nin Yeniden İnşası Türkiye İçin Yeni İmkânlar Sunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yakında Suriye'nin ekonomik toparlanma, kalkınma ve yeniden inşa süreci başlayacaktır. Bu da hem lojistik hem de ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Suriye ile Ortak Ticaret Vizyonu İstişare" toplantısının açılışında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen oda ve borsa başkanları ile iş insanlarına teşekkür etti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakında Suriye'nin ekonomik toparlanma, kalkınma ve yeniden inşa süreci başlayacaktır. Bu da hem lojistik hem de ticaret açısından Türkiye için yeni bir fırsat kapısını aralamaktadır. Suriye'ye olan ihracatımız tutar olarak artarken, ihraç ürünlerinin niteliği de önemli ölçüde değişti. İhracatımızın kompozisyonu imalat sanayi ürünlerinden tarım ürünlerine doğru değişmişti. Bugün Suriye'nin ithalatının yarısı Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Şimdi ihracatın hem artacağı hem de çeşitleneceği bir döneme gireceğiz. Bu kolay bir süreç olmayacak. Suriye son 10 yılda milli gelirinin yüzde 60'ını, kamu gelirlerinin de yüzde 75'ini kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre, Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar doları bulması beklenmektedir, bence daha da yukarı olur. Yol, köprü, bina, elektrik şebekesi, su kanalı gibi pek çok altyapı projesi gündeme gelecektir. Hem dünyada güçlü inşaat sektörümüz hem de bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize müthiş avantaj sağlamaktadır. Ayrıca başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere, pek çok mamul ürün ihracatı için de önemli bir pazar ortaya çıkacaktır."

"Suriye için bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanmalıdır"

Suriye'deki yeni dönem fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şimdiden hazırlık yapılması önerisinde bulundu.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kuruluşunda yer aldığı ya da ortağı olduğu 35 bin şirketin bulunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'deki piyasalarla bağları olan bu firmalar, Suriye'de tedarik zinciri inşa sürecinde de yer alabilirler. Biz de bu sayede yeni iş imkanları çıkabilir diyoruz. İkinci olarak organizasyon kabiliyeti ve makine parkı olan müteahhitlerimizi bölgeye yönlendirmeliyiz. Bunu yapabilmek için önce Suriye için bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanmalıdır. Böyle bir rapor, yol haritasını ve önceliklerimizi belirlemek için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Suriye arasında yeniden bir serbest ticaret anlaşmasının tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de Suriye'deki yeni dönemin ticari ve lojistik anlamda bir fırsat olduğunu anlattı. 10 Ocak'ta Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başkanlığına seçilen Çinçin, günün anısına Hisarcıklıoğlu'na takımının formasını hediye etti.

Program daha sonra basına kapalı sürdü.

Hisarcıklıoğlu, Hatay programları kapsamında Reyhanlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen Hisarcıklıoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Hisarcıklıoğlu daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk'ü de ziyaret etti.