TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nusaybin Sınır Kapısı bölgeye zenginlik ve refahı getirecek

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından kentte bir otelin toplantı salonunda 'Üye İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya oda üyeleri ile iş insanları katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya video konferans sistemiyle bağlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle toplantıya gelemediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mardin'de 2 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Artan yatırımcı talebini karşılamak için bir tane daha yapılmaktadır. Mardin'imiz sadece geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de şehridir. 'Bereketli Hilal' olarak adlandırılan Mezopotamya Ovası'nda emeğin, bereketin ve alın terinin de sembolüdür" dedi.

'HUZUR OLMADAN TİCARET OLMAZ, TİCARET OLMADAN ZENGİNLİK OLMAZ'

Mardin'den gelen talepler üzerine geçmişte Nusaybin Sınır Kapısı'nı modernize ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Nusaybin Sınır Kapısı'nı modernize etmiştik. Suriye tarafı talep ederse karşı tarafı da yapmaya hazırız. Yeter ki Suriye tarafı buna hazır olsun. Böylece Suriye, Irak ve Orta Doğu pazarına daha hızlı ve daha kolay ulaşmamız mümkün olabilecek. Nusaybin Sınır Kapısı ticareti geliştirecek, bölgeye zenginlik ve refah getirecektir. Bizim söylediğimiz bir mottomuz var; Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik olmaz. Bunlar bir bütünün parçasıdır" diye konuştu.

'İHRACAT RAKAMLARIMIZ 1 MİLYAR 170 MİLYON DOLAR CİVARINDA'

Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik de kentte tarım ve sanayide son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

"Mardin'imizin yaklaşık 1 milyon 600 dönümü sulanabilir bir alana sahiptir. Haliyle bu bölgedeki güçlü hammaddesi olan bir tarımın sanayisi de o paralelde büyümüştür. 1. Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 250 fabrika mevcuttur. Fabrikalarımız ağırlıklı olarak un, bulgur ve makarna sektörüdür. İhracat rakamlarımız geçmiş yıllardaki en yüksek rakamımız yaklaşık 1 milyar 170 milyon dolar civarındadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı