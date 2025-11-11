Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Emek Yoğun Sektörlere Destek Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek emek yoğun sektörlere acil destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Sektörlerde yaşanan kayıplara dikkat çekti ve yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, emek yoğun sektörlere dikkat çekerek, bu sektörlere acilen destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sanayi üretimi Eylül'de aylık bazda yüzde 2,2 azalırken; yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Ancak, emek yoğun sektörlerde sıkıntı büyük. Yıl başından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kayıp yaşandı.

Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Öncelikli olarak bu sektörlere acilen destek verilmeli.

KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otel odasından kadın cesedi çıktı

İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otelde de kan dökmüş
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.