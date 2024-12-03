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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dijital Dönüşüm Türkiye'nin Ekonomik Geleceğini Şekillendirecek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dijital Dönüşüm Türkiye'nin Ekonomik Geleceğini Şekillendirecek
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşümün Türkiye'nin ekonomik geleceği için önemli bir başlık olduğunu vurgulayarak, KOBİ'lerin dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla rekabet avantajı elde ettiğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşüm için eşsiz potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Dijital dönüşüm, Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirecek önemli başlıklardan birisidir." dedi.

TOBB himayesinde düzenlenen Akıllı KOBİ Ankara Dijital Dönüşüm Konferansı, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sanayi, ticaret, tarım ve girişimcilik ekosistemi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin, dijitalleşme sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajlarını artırabildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar sayesinde üretimde verimlilik artarken, maliyetler düşüyor ve müşteri memnuniyeti en üst düzeye taşınıyor. Dijitalleşme artık bir seçenek değil, zorunluluk." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşüm süreçlerini başarılı şekilde uygulayan işletmelerin gelirlerini yüzde 30, uluslararası pazarlara giriş yapma olasılığını da yüzde 70 yükselttiğin söyledi.

Türk iş dünyasını dijital dönüşüm yolculuğunda desteklemek için kararlı olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, değişime ilk olarak kendi kurumsal yapılarından başladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, üyelerine sundukları hizmetleri dijitalleştirdiklerini ifade ederek, "Elektronik belge hizmetlerinden çevrim içi üyelik işlemlerine kadar birçok dijital çözümü işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz. Üyelerimiz, evlerinden ve işyerlerinden ihtiyaç duydukları tüm belgeleri alabiliyor. Ayrıca Ticaret Sicili Gazetesi'nde de bir dijital dönüşüm çalışması yaptık. Geçmişte 10 gün olan ilan yayımlanma süresini yaptığımız çalışmayla 2 saate kadar indirdik." dedi.

"Tedarikçiler ve KOBİ'ler bir araya geliyor"

Akıllı KOBİ Platformu'nun 800'den fazla teknoloji tedarikçisini KOBİ'lerle bir araya getirdiğini ve 2 binden fazla dijital çözüme erişim imkanı sunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu platform, işletmelerimizin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamaları ve global pazarlarda daha güçlü yer edinmeleri için köprü görevi görüyor. Akıllı KOBİ ile birlikte oda ve borsalarımızda pilot olarak dijital dönüşüm ve inovasyon uzmanları yetiştirdik. 366 oda ve borsamızdaki dijital dönüşüm ve inovasyon uzmanlarını eğitmeye devam edeceğiz."

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un yanı sıra, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde de benzer çalışmalar yaptıklarını anlatarak, Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisliği bölümünün üniversite bünyesinde açıldığını ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda liderlik yaptığını söyledi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının da KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyelerini ölçen araçlar geliştirdiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk, dünyanın 15. kuantum bilgisayarı TOBB ETÜ'de yapıldı. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli milli otomobili TOGG'u geliştirerek elektrikli otomotiv sektöründe de ülkemizi küresel rekabete hazırladık. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde üretim hatalarını yüzde 90 azaltmak mümkün. Benzer şekilde, e-ticaret platformları sayesinde KOBİ'lerimizin uluslararası satışları yüzde 40 artırılabiliyor. Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve girişimcilik ekosistemi, dijital dönüşüm için eşsiz potansiyele sahip. Dijital dönüşüm, Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirecek önemli başlıklardan birisidir."

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da Akıllı KOBİ Platformu'nun üç yılda 300 binin üzerinde KOBİ'ye ulaştığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Akıllı KOBİ'yle dijital dönüşümde ürün ve hizmeti olan teknoloji tedarikçilerimizi ücretsiz olarak ülkedeki tüm KOBİ'lerimize ulaştırıyoruz. Bu vesileyle teknoloji tedarikçilerimizi Akıllı KOBİ'de ürün ve hizmetlerini sergilemeye, KOBİ'lerimizi de bundan yararlanmaya davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Uzmanları Sertifika Töreni" düzenlendi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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