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TOBB: 2026'nın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 9,3 arttı

TOBB: 2026'nın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 9,3 arttı
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TOBB verilerine göre, 2026'nın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 artarken, kapanan şirket sayısı %1,4 azaldı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttığını açıkladı.

TOBB, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,6 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 7,2 arttı. 2026'nın ilk 6 ayında, 2025'in ilk 6 ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 1,4 azaldı.

KURULAN KOOPERATİF SAYISI YILLIK YÜZDE 51,1 ARTTI

Haziran 2026'da, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 51,1 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,1 artarken, Haziran 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısının yüzde 28,2 arttığı belirlendi. Bir önceki yıla göre kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 7,2 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında bir önceki aya göre yüzde 41,3 artış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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