Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanlığına atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ı yeniden atadı. Bu atama, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. Ayrıca, Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliği bir kez daha onaylandı. Bu değişiklikler, TMSF'nin yönetim yapısında devamlılık sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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