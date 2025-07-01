TKDK, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı İlanını Duyurdu

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı 7'nci Başvuru Çağrı İlanının yayımlandığını duyurdu.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında bugüne kadar 26 bin 95 adet tesis ve projenin ülkeye kazandırılarak bu kapsamda girişimcilere toplam 95,4 milyar TL hibe desteği verildiği belirtilerek, bu desteklerle yaklaşık 200 milyar TL'lik yatırım hayata geçirildiği ve 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığı kaydedildi.

'1762 PROJE DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI'

2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayan IPARD III Programında ise coğrafi kapsamın genişletildiği ve programın 81 ile yaygınlaştırıldığı vurgulanarak, "Bu minvalde geçtiğimiz yıldan bu yana IPARD III Programı kapsamında toplam 301 milyon avro bütçeli 6 adet başvuru çağrı ilanı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. IPARD III Programı kapsamındaki bu başvuru çağrı ilanlarına istinaden; et-süt-yumurta üretimi ve işleme, su ürünleri yetiştiriciliği, meyve sebze işleme, yenilenebilir enerji, bitkisel ve hayvansal üretim gibi birçok alanda şu ana kadar 1762 proje desteklenmeye hak hazandı. Başvuru çağrı ilanlarının bütçeleri dahilinde proje değerlendirme süreçleri de halihazırda devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

'42 MİLYON AVRO DESTEK SAĞLANACAK'

IPARD III Programı 7'nci Başvuru Çağrı İlanının ise 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' tedbirinden yayımlandığı belirtildi. Bu çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 42 milyon avro olarak belirlendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Bu çağrı ilanında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları alt sektörlerinden proje kabulleri yapılacak olup, açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimine bu çağrıda başvuru yapılamayacak olup sadece bu alandaki işleme ve paketleme yatırımlarına yönelik başvurular kabul edilecektir. Başvurular 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 18 Ağustos 2025 tarihi saat 18.00'de kapatılacak olup, başvuruların son teslim tarihi 1 Eylül 2025, saat 18.00'dir. TKDK aracılığıyla sağlanan bu hibe destekleri; istihdamdan katma değerli üretime, modernizasyondan AB standartlarında yatırımlara kadar birçok alanda kırsal kalkınmaya ivme kazandırıyor. 'Yerinde üretim, yerinde istihdam, yerinde kalkınma' anlayışıyla, tarım ve gıda sektörlerinde modern işletmelerin kurulması ve kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek geliştirilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam edecek."