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Kütahya TKDK'dan Altıntaş'a 6,2 milyon TL hibe desteği

Kütahya TKDK'dan Altıntaş'a 6,2 milyon TL hibe desteği
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü, IPARD III Programı kapsamında Altıntaş ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme ile hibe sözleşmesi imzaladı. Proje için yüzde 50 hibe desteğiyle 6 milyon 232 bin 982 TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, Altıntaş ilçesinde faaliyet gösteren işletme ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilecek yatırım için yüzde 50 hibe desteği sağlanırken, proje kapsamında 6 milyon 232 bin 982 TL tutarında hibe ödemesi TKDK tarafından karşılanacak.

Yetkililer, yatırımın hem Altıntaş ilçesine hem de Kütahya ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederek, yatırımcıya hayırlı olması dileğinde bulundu.

TKDK tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara yönelik desteklerin IPARD III Programı kapsamında devam ettiği belirtilerek, "Yatırım sizden, destek bizden" mesajı paylaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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