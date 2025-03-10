Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam

Geçtiğimiz hafta itibarıyla çok sayıda sigara üreticisi peş peşe zam açıklaması yaparken, bir zam haberi de P.M. grubundan geldi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaşırken, P.M. grubunda yer alan sigaraların 10 TL zamlandığını açıkladı.

EN PAHALI SİGARA 110 TL'YE YÜKSELDİ

Değişikliklerle birlikte, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükselirken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini almaya başladı.