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Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam

Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam
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Yeni yılla birlikte birçok sigara grubuna art arda zamlar gelirken bir fiyat artışı da P.M. grubunda yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bugün itibarıyla P.M. grubu sigaraların 10 TL zamlandığını duyururken, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla çok sayıda sigara üreticisi peş peşe zam açıklaması yaparken, bir zam haberi de P.M. grubundan geldi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaşırken, P.M. grubunda yer alan sigaraların 10 TL zamlandığını açıkladı.

EN PAHALI SİGARA 110 TL'YE YÜKSELDİ

Değişikliklerle birlikte, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükselirken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini almaya başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

milletin sağlını bahane edip zam üstüne zam yapıyolar birgün bu millet isyan bayrağını çıkarır yakındır

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Haber YorumlarıMustafa Zorlu:

En kolay zam yapılabilen sigara ve arkol sorun yok bizde sattığımız ürüne aynı oranda zam yaparız bakalım sonumuz ne olacak,

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Singapurda en ucuz sigara S$13 (1 singapur dolari = 27 lira)... Burda bile insanlar fiyat dolayisi ile birakamiyor... Mumkun degil tiryakinin fiyat dolayisi ile birakmasi... belki azaltir ama birakamaz...

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Haber YorumlarıBen Kemal:

sigara içenler 1 hafta içmesin akp bütün zamları geri alır. sigara alkol tüketen ve aracı olanlar trafik cezasından akpnin geçim kaynağı oldu. araçları parkedin sigarayı bırakın akp iflas eder.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Millet keko olunca ver zammı millete..

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

oyu vermeyin kardeşim zekasız ve düşüncesiz insanlın yüzün den bu haldeyiz sigarayı bıraktıracak zammış bu saçma bahaneleri uydurmayın sanki vatandaş ölse sizin ubrunuzda mı

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Çok güzel vatandaş gereken tepkiyi verecek nasıl olsa beklenen gün yakın devam edin böyle sadece bu zamların değil mal varlıklarının hesabı sorulacaktır vatandaş bekler sabır sabır sabır ver coşkuyu

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