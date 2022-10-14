Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Ekonomi Haberleri

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

15 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam geldi. Fiyat artışının ardından grubun en ucuz sigarası 29,5 liraya, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyat 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 29,5 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title