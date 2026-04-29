TİKAV "Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz" projesiyle kırsaldaki kadınları destekliyor

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), "Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz" projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan kadınların aile içi ve kuşaklar arası iletişimini güçlendiriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding'in kurucusu olduğu ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine destek olmayı amaçlayan TİKAV, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin finansörlüğünde yürütülen proje ile rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrali yatırımlarının bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınları ve onların ailelerini desteklemeye devam ediyor.

Vakıf, yıl boyunca çeşitli kırsal bölgelerde gerçekleştirileceği projeyle farklı kuşaklar arasında yaşanan iletişim sorunlarına dikkati çekerek, aile içi bağların güçlendirilmesini ve sağlıklı iletişim kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. İletişimin yalnızca bireyler arası değil, toplumsal yapıyı da doğrudan etkileyen temel bir unsur olarak ele alınmasından yola çıkan proje kapsamında katılımcılara, sözlü ve sözsüz iletişim, aile içi iletişim, kuşaklar arası anlayış geliştirme ve iletişim çatışmalarının yönetimi gibi konularda eğitimler veriliyor.

Mersin, Osmaniye ve Aydın'da eğitimler verildi

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar Mersin'in Anamur ilçesindeki Otluca, Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Demirciler ve Sarıtepe, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Sırma ve Karacasu ilçesindeki Denizli sahasında eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde katılımcılara kuşaklar arası iletişimde yaşanan farklılıkların nedenleri, ön yargıların iletişim üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri aktarılırken, aile içi çatışmaların doğru yönetildiğinde ilişkileri güçlendirebileceği aktarıldı.

Sözlü ve sözsüz iletişim kanalları hakkında farkındalık oluşturulması, katılımcıların doğru ve etkili iletişim konusunda bilinçlendirilmesi ve bu bilincin aile bireylerine yayılması hedeflenen projeyle katılımcıların yaşadıkları iletişim problemlerini tanımlayabilmesine ve bu sorunlara çözüm geliştirebilmesine katkı sunuluyor. Elde edilen bireysel kazanımların uzun vadede toplumsal faydaya dönüşmesi beklenirken, kuşaklar arası iletişim çatışmalarının azaltılması, toplumsal düzeyde iletişim bilincinin artırılması ve yerel paydaşlarla kurulan ilişkilerin güçlendirilmesi de projenin çıktıları arasında yer alıyor.

Öte yandan, TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017'de "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık temasıyla yürütülen "Önce Sağlık" projesi kapsamında 17 bölgede 1500 kadına eğitim verildi. "Hijyen Sağlıktır" projesi ile 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, "Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projesi kapsamında 2 bin 500 kadına çevresel ve ekonomik farkındalık eğitimleri sağlandı. "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesinin de uygulanmasıyla ulusal projeleri kapsamında yaklaşık 9 bin 300 kadına yüz yüze eğitim veren TİKAV, 2025'te gerçekleştirilen "Önlem Al, Güvende Kal" projesiyle bugüne kadar 12 binden fazla kadın ve ailesine ulaştı.