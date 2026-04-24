TİGEM, safkan Arap elit ve koşu taylarının seçimini tamamladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği safkan Arap elit ve koşu taylarının seçimini uzman heyet aracılığıyla tamamladığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahının büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

TİGEM'e bağlı Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde, uzman heyet tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 353 baş safkan Arap tayının koşu/elit tay olarak seçildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizin gen kaynağını oluşturan bu nadide tayların yetiştirilmesine aynı özen ve kararlılıkla devam eden TİGEM, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk safkan Arap atçılığına yön veren öncü kuruluş olma misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
