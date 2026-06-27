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TİGEM 61 safkan Arap koşu tayı satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi, 61 safkan Arap koşu tayını hibrit modelle (fiziki ve çevrim içi) açık artırmayla satacak. İhale 21 Temmuz'da yapılacak, geçici teminat tay başına 100 bin lira.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 61 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede geçici teminat tay başına 100 bin lira olacak.

İhale 21 Temmuz'da saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.???????

İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" adresinden ve işletmeden temin edebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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