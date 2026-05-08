TİGEM, 420 reforme küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen 420 reforme küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satacak. İhale 14 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen hayvanların satışı üç parti halinde ve açık artırma usulüyle yapılacak.
İhale, 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek ve şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel